Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 16:37

Сергей Собянин рассказал о помощи детям, родившимся раньше срока

Столичному проекту "Ранняя помощь" исполнился год. Он помогает почти 85% новорожденных из группы риска полностью восстановиться после выписки, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Наша важнейшая задача – нормализовать состояние новорожденных из группы риска. В нее входят малыши, появившиеся на свет до 37 недель, с массой тела до 1,5 килограмма и перенесшие критические состояния при рождении", – написал мэр.

Центры ранней помощи функционируют на базе детских городских клинических больниц имени З. А. Башляевой, Морозовской, имени Н. Ф. Филатова и ММКЦ "Коммунарка". В них работает мультидисциплинарная команда специалистов.

За центрами ранней помощи закреплены 16 учреждений развития. Благодаря дефектологам, психологам, логопедам и специалистам по двигательному развитию дети учатся ходить, общаться, формулировать и выражать свои эмоции.

Программа формируется индивидуально для каждого ребенка, подчеркнул Собянин. Главная цель проекта состоит в том, чтобы дети смогли догнать своих сверстников к 3 годам и пошли в детский сад.

В настоящее время в центрах наблюдают более 4 тысяч детей, а около 1,3 тысячи посещают занятия в центрах развития.

Ранее врачи Морозовской детской ГКБ выходили новорожденного, появившегося на свет на 3 месяца раньше срока с весом менее 1 килограмма. Ребенок родился с серьезными патологиями, включая кровоизлияние в мозг, заболевание легких, проблемы с надпочечниками и анемию. Уже через неделю его перевели в реанимацию, где специалисты круглосуточно контролировали состояние малыша.

