Правительство РФ рассмотрит законопроект о поддержке волонтерства

Правительство РФ в среду, 29 апреля, рассмотрит законопроект, который призван усовершенствовать регулирование и создать условия для развития благотворительности и волонтерства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что речь идет о проекте федерального закона, вносящем изменение в статью 2 закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Документ направлен на поддержку и дальнейшее развитие этой сферы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о новых возможностях для волонтеров от ресурсного центра "Мосволонтер". Среди новинок – сервис "Цифровой час" для привлечения помощников в НКО и учебные заведения, а также платформа "Добрая команда" для развития корпоративного волонтерства.

Все эти инструменты работают в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".