Участие волонтеров в городских событиях выросло в 2,5 раза в Москве за 4 года

Участие волонтеров в городских мероприятиях возросло в 2,5 раза за 4 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они участвовали в том числе в событиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Международной выставке-форуме "Россия", проекте "Москва помогает", форуме "Территория будущего. Москва 2030", национальном чемпионате "Абилимпикс".

Как рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, поддерживает городские проекты ресурсный центр "Мосволонтер", который помогает привлекать добровольцев для помощи при проведении различных акций. Для этого на сайте есть сервис "Волонтерское сопровождение".

"Если в 2022 году в столице подготовили более 190 волонтерских корпусов, то в 2025-м – уже свыше 500", – сказала она.

Например, свыше 25 тысяч неравнодушных горожан в 2025-м вступили в международный волонтерский корпус 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Они посещали ветеранов, приводили в порядок мемориалы и напоминали о подвигах солдат. Подготавливал добровольцев по стандарту и устраивал мероприятия ресурсный центр "Мосволонтер" на базе окружного центра "Доброе место. СЗАО".

Более 18,5 тысячи волонтеров приняли участие в проекте "Москва помогает", который был создан для поддержки бойцов СВО 4 года назад. Сейчас непрерывно работают 15 штабов.

С 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года свыше 14 тысяч добровольцев помогали на Международной выставке-форуме "Россия". Они информировали посетителей.

В 2024 году свыше 5,2 тысячи волонтеров помогали на форуме "Территория будущего. Москва 2030". А более тысячи москвичей поддержали проект "Городские волонтеры" в рамках Всемирного фестиваля молодежи – 2024.

Отмечается, что волонтерский корпус – это слаженная команда. Там всегда есть координатор, управляющий подразделениями и поддерживающий связь с организаторами мероприятий. Есть и функциональные менеджеры, которые делают сотрудничество комфортным. А тимлидеры отвечают за итоговый результат.

Как правило, в такие организации вступают люди разных профессий и возрастов. Все они ищут свое направление, участвуя в разной деятельности.

Подготавливают добровольцев в несколько этапов. Сначала проводится онлайн-инструктаж. Затем они приходят на очные встречи. А программа "Управляй. Старт" помогает сформировать управленческие навыки и обучить руководителей подразделений.

Также все желающие могут развить все необходимые для них умения – управление, планирование, коммуникацию, критическое мышление и многое другое.

Начинающие добровольцы получают поддержку "Путеводителя волонтера Москвы". В библиотеке "Мосволонтера" проходят занятия для менеджеров и тимлидеров. А координаторы получают "Набор управленца" – карточки с тренировками для команд.

Волонтер Татьяна Бышева, например, стала добровольцем в 2022 году. Тогда она помогала организовывать Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Сейчас она также оказывает поддержку Московскому педагогическому университету и благотворительному фонду Константина Хабенского.

Девушка также неоднократно помогала проводить чемпионат "Абилимпикс", книжный фестиваль "Красная площадь" и Московский детский фестиваль искусств "Небо". Кроме того, она ходит с детьми с особенностями здоровья на волонтерский бал.

Бышева призналась, что волонтерство является для нее самым настоящим хобби. Так она получила большой опыт и познакомилась с интересными людьми. На мероприятиях девушка выступает в роли тимлидера, который помогает команде добровольцев.

Ранее "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Они будут важны тем, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Участники смогут освоить теорию под руководством экспертов и закрепят полученный материал на практике.