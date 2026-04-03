Сергунина пригласила москвичей в волонтерский корпус ко Дню Победы

В столице начался набор в волонтерский корпус ко Дню Победы. Более двух тысяч добровольцев смогут поучаствовать в подготовке и проведении таких акций, как "Спасибо герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Заявки принимаются до 6 мая.

"Присоединиться может любой желающий. В преддверии 9 Мая волонтеры будут встречать ветеранов, приехавших в столицу на празднование 81-й годовщины Победы, рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны, собирать письма москвичей участникам специальной военной операции", – отметила Сергунина.

В конце апреля в столице начнется патриотическая акция "Георгиевская лента". Этот символ памяти добровольцы будут раздавать на центральных площадях, в крупных парках и у станций метро с 23 по 26 апреля, с 30 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая.

С 1 по 3 мая в рамках акции "Спасибо герою" жители и гости Москвы смогут отправить поздравительные письма и открытки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Волонтеры будут принимать их в парках "Зарядье", "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", а также в Парке Горького и парке Победы на Поклонной горе.

С 4 по 6 мая представители волонтерского корпуса будут рассказывать о подвигах наших соотечественников на улицах, названных в их честь: о Юрии Костикове, Борисе Дмитриевском и других героях.

В преддверии Дня Победы в трех аэропортах и на четырех вокзалах добровольцы встретят ветеранов, прибывших в Москву, помогут им с трансфером, поделятся деталями программы праздничных мероприятий в городе.

В прошлом году события в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объединили более 25 тысяч столичных добровольцев.

На базе "Мосволонтера" весь год работал центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Его участники помогали с проведением акций "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь", мероприятий, приуроченных к годовщинам снятия блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, а также с организацией музеев под открытым небом на Красной площади в июне и ноябре.

Одна из экспозиций была посвящена ратным династиям столицы и легендарному параду 1941 года, другая – тому, как Москва встречала победителей и отмечала Великую Победу. Кроме того, волонтеры дарили тепло и заботу ветеранам в повседневной жизни, поздравляли их с праздниками и вручали подарки.

Узнать больше о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и его страницах в социальных сетях.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Сам парад Победы традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

