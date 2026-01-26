Акция "Свеча памяти" пройдет в Музее Победы в ночь на 22 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, пройдет в ночь на 22 июня в столичном Музее Победы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя гендиректора учреждения Тимофея Кустова.

Он рассказал, что в рамках акции на фасаде здания музея зажгутся 1 418 свечей. Поучаствуют в мероприятии свыше 5 тысяч человек.

Кустов добавил, что в этом году в Музее Победы также представят тематическую выставку памяти "872 дня трагедии и мужества" к 85-летию со дня начала блокады Ленинграда. Она будет посвящена тем временам и ленинградцам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях.

Также на базе ресурсного центра "Мосволонтер" функционировал Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

