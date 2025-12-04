Московское отделение РВИО и ветераны СВО почтили память безымянных солдат

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" 3 декабря почтили память безымянных солдат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Мероприятия были посвящены Дню Неизвестного Солдата и 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

"Более чем на 85 локациях по всей столице город чествовал память героев, отстоявших столицу в 1941 году, и безымянных солдат, чей подвиг навсегда остался в истории", – добавили в комитете.

В пресс-службе рассказали, что утром памятная акция проходила у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. К мемориалу возложили цветы 30 активистов проекта "Молодежь Москвы" и члены совета московского отделения РВИО.

Также в этот день более чем на 10 локациях столицы активисты, студенты и участники СВО привели в порядок могилы неизвестных солдат и героев войны. Всего в этих мероприятиях участвовали свыше 1,5 тысячи человек.

Основной площадкой акции стал памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому. В мероприятии также принял участие глава регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Сидоров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в течение года в Москве проходит 5 памятных акций. В 2025-м в них приняли участие около 80 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что необходимо помнить и чтить героев, которые защищали страну.

