Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 15:07

Общество

Московское отделение РВИО и ветераны СВО почтили память безымянных солдат

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" 3 декабря почтили память безымянных солдат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Мероприятия были посвящены Дню Неизвестного Солдата и 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

"Более чем на 85 локациях по всей столице город чествовал память героев, отстоявших столицу в 1941 году, и безымянных солдат, чей подвиг навсегда остался в истории", – добавили в комитете.

В пресс-службе рассказали, что утром памятная акция проходила у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. К мемориалу возложили цветы 30 активистов проекта "Молодежь Москвы" и члены совета московского отделения РВИО.

Также в этот день более чем на 10 локациях столицы активисты, студенты и участники СВО привели в порядок могилы неизвестных солдат и героев войны. Всего в этих мероприятиях участвовали свыше 1,5 тысячи человек.

Основной площадкой акции стал памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому. В мероприятии также принял участие глава регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Сидоров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в течение года в Москве проходит 5 памятных акций. В 2025-м в них приняли участие около 80 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что необходимо помнить и чтить героев, которые защищали страну.

Читайте также


обществогород

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика