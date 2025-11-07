Форма поиска по сайту

07 ноября, 11:18

Мэр Москвы

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 84-й годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Военнослужащие Преображенского полка в начале мероприятия вынесли и установили перед Вечным огнем два венка из еловых ветвей. Они украшены лентами, а также белыми и красными гвоздиками.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания, сопровождающейся звуком метронома, после чего прозвучал гимн Российской Федерации. Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр почетного караула.

Помимо этого, в мероприятии поучаствовали представители кадетского движения Москвы.

Ранее сообщалось, что до 9 ноября в столице на Красной площади будет работать музей "Город живых историй". Он посвящен годовщине военного парада 1941 года. Гости музея смогут увидеть 10 тематических зон, объединенных в единую историю.

