Собянин: на Красной площади откроется выставка в честь годовщины парада 1941 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 7 по 9 ноября на Красной площади будет работать музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Ключевое место в экспозиции займут представители ратных династий, которые поколениями посвящают жизнь защите страны – от Великой Отечественной войны до спецоперации на Украине, отметил мэр.

Всего в музее будет представлено 10 тематических зон, объединенных в единую историю. Например, в зоне "Авиационный щит столицы" покажут уникальные фотографии авиазаводов и авиадетали того времени. В разделе "Операция "Эвакуация" посетители узнают о масштабном перемещении предприятий на восток, а в "Городе-крепости" – о системе жизнеобеспечения осажденной Москвы.

Еще одна часть выставки расскажет гостям, как искусство вдохновляло и поддерживало людей. В других зонах музея через личные истории и судьбы будет показан повседневный подвиг тысяч людей, кто защищал небо над городом, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу столицы.

Одним из объектов экспозиции станет карта Москвы 1941 года, посвященная формированию дивизий народного ополчения в разных районах города. Также на Красной площади будет представлена военная техника, включая самолеты.

Кроме того, в указанные дни москвичи смогут познакомиться с историями ратных династий во всех округах столицы. Рядом с памятными местами начнут работу выставки с военной техникой, артефактами и информационными стендами.

Ранее сообщалось, что количество материалов виртуального музея "Москва – с заботой об истории", созданного Главархивом, превысило 5 миллионов. Он признан крупнейшим проектом, который направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти о городе. Благодаря архивам каждый может изучить подлинные документы прошлых эпох.