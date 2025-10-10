Число исторических материалов виртуального музея Главархива Москвы превысило 5 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число материалов виртуального музея "Москва – с заботой об истории", созданного столичным Главархивом, превысило на сегодняшний день 5 миллионов, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Столица неизменно придает большое значение патриотическому воспитанию. И очень важно знать наследие не только своей страны, но и малой родины", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

По словам Раковой, виртуальный музей признан крупнейшим проектом, направленным на сохранение и популяризацию исторической памяти о столице. Благодаря собранным материалам каждый желающий может ознакомиться с подлинными документами прошлых эпох, погрузиться в историю города и страны, стать исследователем истории столицы и даже поучаствовать в развитии проекта.

Например, можно передать семейные реликвии, включая фотографии, документы, письма, предметы военных лет и фотопленки.

"Благодаря виртуальному музею реликвии становятся частью общегородской летописи и сохраняются для будущих поколений", – подчеркнула Ракова.

Среди уже собранных материалов вице-мэр выделила оцифрованные тексты и фотографии, 225 исторических аудиозаписей, продолжительность звучания которых составляет более суток, 50 часов кино- и видеохроники, отражающей ключевые события XX века, и данные почти о 650 тысячах участников Великой Отечественной войны (ВОВ), награжденных медалями, орденами и грамотами.

Музейные материалы систематизированы по разделам, подразделам и рубрикам. Например, в разделе "Коллекции" можно увидеть документы участников войны, переданные в рамках акции "Москва – с заботой об истории". Здесь же представлены данные о тех, кто был награжден медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Кроме того, там можно найти грамоты Моссовета, врученные за участие в строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы, а также списки личного состава районных штабов и отдельных городских батальонов местной противовоздушной обороны. Все данные дополняются интерактивной картой-схемой оборонительных сооружений и фотографиями, отражающими быт горожан в военные годы.

В этом разделе в том числе собраны документы более чем о 1 300 героях СССР, работе столичных эвакуационных госпиталей, жизни блокадного Ленинграда и поддержке москвичами осажденного города. Подраздел "Без срока давности" предлагает документальные свидетельства преступлений нацистов и их пособников на советской территории, а раздел "Неизвестный герой" включает обширную коллекцию фотографий военных фотокорреспондентов Бориса Вдовенко, Бориса Игнатовича и Дмитрия Минскера.

На сегодняшний день виртуальный музей хранит данные о сотнях тысяч жителей города. Для поиска конкретных сведений можно использовать поисковую строку и алфавитные указатели. Библиотека включает не только тексты и изображения, но и документальные фильмы, лекции, подкасты, аудио- и видеозаписи. Более того, сохраненные голоса ветеранов и свидетелей ВОВ позволяют услышать истории известных людей и увидеть прошлое их глазами.

Изначально онлайн-музей был посвящен исключительно событиям периода 1941–1945 годов, но со временем его коллекция значительно расширилась, охватывая материалы на самые разные темы. В частности, кинодокументы 1950–1960-х годов показывают строительство сталинских высоток, мостов, стадионов и новых жилых районов на юго-западе Москвы. Из видеозаписей можно узнать о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, а также о первом полете человека в космос.

Электронные книги, виртуальные выставки Главархива и подборки исторических документов и фотографий рассказывают о повседневной жизни Москвы, истории здравоохранения, образования, литературы, искусства, спорта и фестивалей. На сайте пользователи могут ознакомиться с биографиями выдающихся жителей города, а также с жизнью и творчеством таких писателей, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Александр Островский и Лев Толстой.

Вместе с тем коллекция онлайн-музея включает в себя редкие снимки на стеклянных фотопластинках, запечатлевшие утраченные архитектурные сооружения и виды дореволюционной Москвы. Среди них – фотографии Чудова монастыря, церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровке, Иверских ворот, Триумфальной арки на площади Тверская Застава, Сухаревского рынка. Интерактивная карта позволяет проследить эволюцию города на протяжении нескольких десятилетий, сравнивая фотографии столицы 1950–1970-х годов с современными снимками, сделанными с тех же ракурсов.

Ранее московский Главархив представил новое электронное издание "Советско-японская война 1945 года: Биографии. Документы. Воспоминания. Очерки" к 80-летию Победы над Японией. Издание позволит почувствовать цену Победы, а также поможет понять, какую роль сыграли москвичи и другие жители России в разгроме милитаристской Японии.

Книга имеет четыре раздела. В них можно найти автобиографии воинов, фотографии, официальные документы, очерки корреспондентов и многое другое.