Главархив Москвы представил онлайн-издание к 80-летию Победы над Японией

Фото: главархив Москвы/Б. Соколова

Московский главархив представил новое электронное издание "Советско-японская война 1945 года: Биографии. Документы. Воспоминания. Очерки" к 80-летию Победы над Японией, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В 2025 году исполняется 80 лет со дня разгрома Квантунской армии и капитуляции Японии – событий, которые стали завершающими во Второй мировой войне. Для нас важно не только зафиксировать победы нашей страны, но и сохранить память о тех, кто их совершал", – рассказал начальник архива Ярослав Онопенко.

По его словам, издание позволит почувствовать цену Победы, а также поможет понять, какую роль сыграли москвичи и другие жители России в разгроме милитаристской Японии.

Книга имеет четыре раздела. В них можно найти автобиографии воинов, фотографии, официальные документы, очерки корреспондентов и многое другое.

В частности, первые два раздела посвящены героям Советского Союза и другим советским военнослужащим. Разделы дополнены фотографиями, выписками из наградных листов и иными документами. Все они собраны в тематических коллекциях "Москва – с заботой об истории".

Третий раздел содержит подборку официальных документов об основных этапах Советско-японской войны, а четвертый посвящен фотодокументам периода войны СССР с Японией.

Найти книгу можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", в зале "1941–1945 годы", разделе "Медиатека", подразделе "Библиотека".

С начала XX века правящие круги Японии проводили агрессивную внешнюю политику, в том числе по отношению к СССР. Дважды возникали вооруженные конфликты.

В апреле 1941 года был подписан договор о нейтралитете, однако советское руководство продолжало держать на Дальнем Востоке вооруженные силы. В феврале 1945-го на Ялтинской конференции лидеры СССР, США и Великобритании подписали соглашение о вступлении Советского Союза в войну с Японией.

К августу 1945 года на Дальний Восток и в Забайкалье перебросили 136 тысяч железнодорожных вагонов с военными, техникой и боеприпасами. Всего советская группировка насчитывала около 1,75 миллиона человек, а общее руководство операцией осуществлял главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Василевский.

Утром 9 августа началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, в результате которой через несколько дней основные силы Квантунской армии были разгромлены. В результате операции советские войска освободили территории Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.

Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие людские потери, подчеркнул Путин. Советские и китайские граждане сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом.

