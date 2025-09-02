Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным назвал Китай и Россию основными победителями во Второй мировой войне. Его слова передает ТАСС.

В контексте этой темы председатель КНР указал, что представители России и Китая были приглашены на мероприятия в честь Победы в мировой антифашистской войне. Это, по его словам, позволяет продемонстрировать решимость двух государств в отстаивании итогов Второй мировой войны и исторической правды о ней.

"Это (участие в мероприятиях друг у друга. – Прим. ред.) уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне", – подчеркнул Си Цзиньпин, напомнив, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН.

Путин 2 сентября прибыл в Пекин из города Тяньцзинь, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России вместе с председателем КНР во время переговоров должен обсудить ряд вопросов двусторонней и международной повесток дня.

Кроме того, в Китае пройдут торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В частности, 3 сентября состоится парад, на котором КНР представит собственную военную технику, находящуюся на вооружении армии. Помимо Путина и Си Цзиньпина, в мероприятиях примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

