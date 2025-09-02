Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры в Пекине.

Встреча двух лидеров проходит в рамках мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить ряд вопросов двусторонней и международной повесток дня.

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол в Китае Игорь Моргулов и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Путин 2 сентября прибыл в Пекин из города Тяньцзинь, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Дорога до китайской столицы заняла около 1 часа и 10 минут. Кортеж российского президента остановился в государственной резиденции Дяоюйтай.