31 августа, 17:26

Политика

Путин обсудил с Си Цзиньпином российско-американские контакты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином последние контакты РФ и США. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами", – поделился Ушаков.

По его словам, в ходе мероприятий, проходящих в рамках ШОС, российской делегации и отдельно президенту России уделяется большое внимание.

Российский лидер прилетел в китайский Тяньцзинь 31 августа в рамках рабочего четырехдневного визита, в ходе которого он также планирует посетить Пекин. Там Путин и Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры. Стороны обсудят все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи.

На площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине президента РФ лично встретил председатель КНР и его супруга Пэн Лиюань. Путин и Си Цзиньпин обменялись рукопожатием, а затем состоялась церемония фотографирования.

