Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, сообщает РИА Новости.

Президента РФ встретил лично председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Также Путин и Цзиньпин обменялись рукопожатием, а затем состоялась церемония фотографирования.

Президент России прилетел в Китай 31 августа в рамках рабочего четырехдневного визита. Визит российского лидера в КНР продлится до 3 сентября. Путин, в частности, планирует посетить Пекин.

Ранее российский лидер рассказывал, что организация участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, которое основано на международном праве при центральной координирующей роли ООН.

По словам Путина, создание ШОС в 2001 году воплотило общее стремление РФ, КНР и центральноазиатских государств укреплять доверие, дружбу и добрососедство, а также мир и стабильность в регионе.

