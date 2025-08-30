Путин заявил, что ШОС выстраивает справедливое многополярное мироустройство

Фото: kremlin.ru

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, которое основано на международном праве при центральной координирующей роли ООН. С таким заявлением выступил Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в Китай.

По словам Путина, создание ШОС в 2001 году воплотило общее стремление РФ, КНР и центральноазиатских государств укреплять доверие, дружбу и добрососедство, а также мир и стабильность в регионе.

Он указал, что за последние годы в Организации разработали солидную договорно-правовую базу и отладили механизмы, которые способствуют плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей.

ШОС уже пополнили сразу ряд стран – Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Кроме того, в совместную деятельность активно вовлечены страны-партнеры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии.

"Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твердая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа", – объяснил Путин.

Большим вкладом в достижение справедливого многополярного мироустройства должно стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие членов ШОС.

Президент РФ выразил уверенность, что предстоящий саммит в Тяньцзине и встреча формата "ШОС плюс" станет важной вехой в истории Организации. Москва поддерживает заявленные властями КНР приоритеты, которые нацелены на дальнейшую консолидацию ШОС, углубление сотрудничества и повышение роли Организации на мировой арене.

"Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени", – подчеркнул Путин.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, также в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Среди них, помимо Путина, – председатель КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также праздничные мероприятия посетят лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.