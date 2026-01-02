Собянин: 15 школ, детсадов и ФОКов построили в Западном Дегунине с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Западное Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детсадов и спорткомплексов. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Прямо сейчас там возводят еще четыре социальных объекта, среди них – школа для 1 050 ребят", – отметил градоначальник.

По его словам, блок начальных классов будет в 3-этажном правом крыле, а помещения для старшей и средней школы – в 4-этажном левом. В учреждении оборудуют учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы естественно-научного и инженерно-физического направлений, медиатеку, два спортивных и один гимнастический залы, а также два многофункциональных многосветных пространства.

Планируется, что для школьников будут доступны программы допобразования, разработанные совместно с Московским физико-техническим институтом.

На прилегающей территории, продолжил градоначальник, будут зона для проведения мероприятий, стадион, площадки для подвижных игр и тихого отдыха, а также место для занятий садоводством.

В настоящее время специалисты завершают устройство кровли и фасада, ведутся монтаж внутренних инженерных систем и отделка помещений. Завершить работы планируется в этом году. После этого школу передадут в столичную систему образования, заключил Собянин.

Ранее в Тимирязевском районе завершилось возведение нового детсада на Астрадамском улице. Учреждение сможет вместить 150 детей. Вестибюль здания украсили декоративным деревом, а интерьер выполнили в спокойных тонах серого, оливкового и белого цветов.