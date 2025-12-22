В школе Капотни создали зимний сад для творческих занятий

Фото: Сергей Шинов

В школе Капотни создали зеленую зону рекреации и обучения школьников. Высадка 60 растений в кашпо прошла в обновленном корпусе "Боровицкий", рассчитанном на 1 000 учеников.

Благоустройство в школе и профориентационные квесты для детей организовала команда волонтеров Московского НПЗ. Новая среда подойдет для проведения творческих занятий, где учащиеся могут заниматься живописью, рисованием, скульптурой и другими видами творчества, используя окружающую природу как вдохновение.

"Зимний сад послужит отличным местом, чтобы поколения школьников могли задуматься о своей будущей карьере", – рассказал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

Кроме того, в зимнем саду также появились аквариум, террариум и клетки для птиц для организации живого уголка.

