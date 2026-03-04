Путин призвал активизировать возмещение ущерба жертвам мошенников

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Владимир Путин заявил о важности разработки механизма возмещения ущерба жертвам мошенников. Об этом российский лидер заявил в ходе ежегодного заседания коллегии МВД.

По его словам, в 2025 году общее число киберпреступлений сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой категории – граждан старшего возраста. Президент отметил, что это стало результатом системной профилактической работы правоохранительных органов и специальных служб.

При этом глава государства обратил внимание на необходимость усилить поддержку пострадавших.

"Важно активизировать возмещение ущерба для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость. Это очень чувствительный, острый вопрос", – заявил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры против кибермошенников. Парламентарий отметил, борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов. Он напомнил, что в 2025 году было принято 11 федеральных законов в этой области.