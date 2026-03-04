Совфед одобрил закон об отказе в выдаче воевавших в ВС РФ иностранцев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед одобрил закон об отказе в выдаче иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ (ВС РФ), зарубежным государствам в рамках уголовных дел. Сенаторы приняли такое решение на пленарном заседании.

Положение предусматривает дополнение уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, иностранному государству запретят выдачу для уголовного преследования или исполнения приговора тех иностранных граждан, которые воевали по контракту либо в составе ВС РФ, либо в иных воинских формированиях РФ.

Ранее стало известно, что в РФ аннулировали 765 разрешений на временное проживание и 1 545 видов на жительство, выданных на основании ранее заключенного брака с гражданином РФ.

Уточнялось, что иностранец обязан покинуть страну в течение 15 дней со дня выдачи ему уведомления об аннулировании соответствующих документов. Неисполнение обязательных требований влечет за собой комплекс мер, указывали в МВД.

