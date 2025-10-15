Форма поиска по сайту

15 октября, 12:51

Политика

В РФ аннулировали 765 разрешений на проживание из-за фиктивного брака

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В России аннулировали 765 разрешений на временное проживание (РВП) и 1 545 видов на жительство (ВНЖ), выданных на основании ранее заключенного брака с гражданином РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк подчеркнула, что такие браки расторгаются после получения миграционного статуса. Она пояснила, что в 2024 году данные показатели в общей сумме едва превышали 200.

Представитель МВД обратила внимание на обязанность иностранца покинуть Россию в течение 15 дней со дня выдачи ему уведомления об аннулировании РВП или ВНЖ, указав, что неисполнение этой обязанности влечет за собой комплекс мер.

В начале года в России ужесточили получение РВП и ВНЖ. Теперь недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории РФ. Необходимо будет соблюсти одно из условий: нахождение в браке не менее трех лет либо наличие общего ребенка, рожденного или усыновленного в браке.

Если у родителей есть ребенок, но брак не зарегистрирован, тогда нужно получить подтверждение от суда факта их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей.

"Московский патруль": водителям с ВНЖ запретят ездить с зарубежными правами

