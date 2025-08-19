Дело возбуждено против двух жителей Камчатки за сокрытие ВНЖ в другой стране

Фото: sledcom.ru

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Камчатки, которые не рассказали о получении вида на жительство (ВНЖ) в иностранном государстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным правоохранителей, 66-летняя женщина в 2013 году и 76-летний мужчина в 2015 году получили документы для постоянного проживания в другой стране. До июня этого года они в нарушение закона не сообщили об этом в соответствующее российское ведомство.

Ранее власти Испании не выдали ВНЖ 65 россиянам, прибывшим в страну по гуманитарным визам. Как утверждали журналисты, многие из них являлись "иностранными агентами" и "оппозиционерами", которые искали убежище за рубежом.

Граждане России обвинили испанский МИД в невыполнении обещания, в рамках которого они должны были получить ВНЖ. По их словам, они несколько месяцев ждали записи на прием. В министерстве, в свою очередь, пояснили, что никаких обещаний россиянам ведомство не давало.