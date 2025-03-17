El Pais: Испания отказалась дать вид на жительство 65 российским гражданам

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Власти Испании не выдали вид на жительство 65 россиянам, прибывшим в страну по гуманитарным визам. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на El País.

Журналисты заявили, что многие из них являются "иностранными агентами" и "оппозиционерами", которые вынуждены искать убежище за рубежом.

По данным СМИ, россияне обвиняют испанское министерство иностранных дел в невыполнении обещания, в рамках которого они должны были получить вид на жительство (ВНЖ). Граждане указывают, что на протяжении нескольких месяцев ждут записи на прием. При этом на получение разрешения на работу у них уходит полгода.

Однако представитель МИД Испании подчеркнул в разговоре с журналистам, что никаких обещаний россиянам ведомство не давало, а запросы граждан на резиденцию отклонены, поскольку чиновники посчитали их недостаточными доказательства угрозы их безопасности при возвращении в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка на уровне А2, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к СВО и Крыму.

