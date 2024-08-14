"Известия": проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

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Россияне, получившие вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, теперь должны подтвердить владение латышским языком на уровне А2, а также предоставить анкету с оценкой СВО и российской политики. Новые условия им были озвучены в письме от правительства Латвии. Текст сообщения опубликовала газета "Известия", которая получила его от россиянки Ларисы Шараковой.

Языковой экзамен состоит из четырех частей – слушание, чтение, письмо и устная часть. Для того чтобы его сдать, необходимо набрать 60% верных ответов и как минимум 9 из 15 баллов в каждой из частей теста. Однако от него освобождаются люди старше 75 лет, граждане с проблемами со здоровьем, а также те, у кого есть документ о сдаче централизованного экзамена по латышскому языку за 9-й или 12-й класс.

При этом анкета включает в себя такие вопросы, как, например, считают ли россияне законным присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ или считают ли они действия России на Украине "неспровоцированной военной агрессией".

Так, все озвученные документы, а также заявление на продление ВНЖ, копию паспорта и подтверждение дохода не менее 700 евро в месяц, нужно подать до 30 июня 2025-го или до 31 октября – для тех, кому потребуется пересдача языкового теста. В случае невыполнения предписаний миграционной службы ВНЖ россиян будут аннулированы к ноябрю 2025 года. До 15 февраля 2026 года граждан РФ, которые не смогут продлить ВНЖ, попросят покинуть Латвию.

Последние поправки миграционного законодательства Латвии вступили в силу 20 июня 2024 года. Под них подпадают россияне, получившие ВНЖ до 2003 года (в основном это семьи военнослужащих и военных пенсионеров, служивших в Советской армии).

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

Вместе с тем Национальный театр Латвии объявил мораторий на русскоязычные спектакли и остановил соглашение о гастролях спектакля российского режиссера Дмитрия Крымова.

