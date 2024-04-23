Delfi: в Латвии решили отказаться от русского языка в школах с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Об этом пишет портал Delfi.

Как отмечается, ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык, который регулируется межправительственными соглашениями об образовании.

В феврале Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил кабмину увеличить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка и культуры РФ. Он уточнил, что прежде всего речь идет о пространстве СНГ, а также о мире в целом.

По словам президента, Россия будет строить с дружественными странами новую глобальную финансовую инфраструктуру, свободную от политики.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.

