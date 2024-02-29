Путин поручил увеличить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка

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Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил кабмину увеличить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка и культуры РФ. Он уточнил, что прежде всего речь идет о пространстве СНГ, а также о мире в целом.

По словам президента, Россия будет строить с дружественными странами новую глобальную финансовую инфраструктуру, свободную от политики. Кроме того, Россия с партнерами будет и дальше создавать безопасные, эффективные логистические коридоры.

"Тем более что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему. Пилят сук, на котором сидят десятилетиями", – заявил лидер РФ.

Ранее глава государства отмечал, что Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Он подчеркивал, что российские ученые продолжают "плодотворное" сотрудничество с иностранными коллегами, несмотря на ограничения, барьеры и запреты.

Также пианистка Полина Осетинская отмечала, что российскую культуру нельзя отменить, однако такие попытки со стороны недружественных стран будут продолжаться.