Путин заявил, что РФ всегда открыта к партнерству в науке для всех ученых

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Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

В ходе торжественной церемонии 300-летия Российской академии наук в Государственном Кремлевском дворце глава государства поздравил с днем рождения Академии всех ее сотрудников, россиян, академиков, членов-корреспондентов, а также иностранных коллег, продолжающих сотрудничество с РФ.

Путин подчеркнул, что российские ученые продолжают "плодотворное" сотрудничество с иностранными коллегами, несмотря на ограничения, барьеры и запреты. При этом продолжаются попытки ограничить сотрудничество, признал он.

Путин высказал мнение, что ограничения в мировой науке вводят люди "не академического ума", которые не понимают, что невозможно создать "абсолютный железный занавес, как это было когда-то". По его мнению, и тогда невозможно было запретить общение ученых, а сейчас это нелепо.

Лидер РФ призвал относиться к академическому наследию, которое должно быть открыто для общества, бережно, потому что на нем должно базироваться формирование планов развития страны в социальном плане, экономике, демографии. Путин уверен, что на нем должно основываться воспитание, оно должно обеспечивать суверенитет страны, "служить делу просвещения".

Во время мероприятия российский президент процитировал академика Владимира Вернадского, который говорил, что именно с освоения бескрайних земель и изучения родного Отечества началась самостоятельная научная работа русского общества. Путин уверен, что собранные многими поколениями ученых археологические, природные и этнографические коллекции, результаты исследований – это подлинное достояние страны.

Оно служит сохранению идентичности РФ, исторической правды, сбережению культуры, литературы, многонационального народа, традиций, объяснил президент.

Кроме того, Путин высоко оценил достижения отечественных ученых. Он заявил, что их открытия позволили создать ядерный щит, обеспечить первенство страны в изучении и освоении космического пространства. По его мнению, "научная дерзость" ученых, их открытия и разработки внесли огромный вклад в победу над нацизмом.

"Своим подвижническим, героическим трудом советские ученые сделали наше Отечество одной из величайших научных держав мира", – сказал он.

Путин заметил, что подобный задел служит и сегодня, помогает сохранять преемственность, ставить амбициозные задачи, идти к новым рубежам.

Отмечается, что российская наука должна действовать на опережение, опираясь на весь свой богатый опыт, а не догонять зарубежные технологии. Президент сказал, что научные исследования позволят на качественно ином уровне решать задачи в области здравоохранения, безопасности, экологии и других.

"Нужно стремиться в буквальном смысле перешагнуть на следующий технологический рубеж", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что государственные расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей в России. Кроме того, глава государства попросил правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки.

Также Путин поручил за неделю подготовить проект указа об утверждении стратегии технологического развития в новой редакции. Президент обратил внимание, что стратегию решили скорректировать с учетом санкций и нынешних трансформаций на мировом уровне.

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