Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития

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Владимир Путин поручил за неделю подготовить проект указа об утверждении стратегии технологического развития в новой редакции. Об этом глава государства сказал в рамках заседания Совета по науке и образованию.

"На прошлом заседании совета мы договорились внести изменения в стратегию научно-технологического развития. Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения и в недельный срок", – передает РИА Новости слова Путина.

Президент обратил внимание, что стратегию решили скорректировать с учетом санкций и нынешних трансформаций на мировом уровне. Путин сделал акцент на том, что у РФ должны быть собственные технологии и средства производства.

Российский лидер также заявил о необходимости подготовить обновленный перечень наиболее важных для государства наукоемких технологий.

Ранее Путин сообщил, что Россия слезла с "технологической иглы" Запада. По словам президента, это произошло очень быстро.

Глава государства указал на то, что в научной сфере имеется "простая, но работающая" вещь – конкуренция. Он объяснил, что создаются уникальные предметы, которые выпускаются в единичных экземплярах, однако в массовом обороте должна присутствовать конкуренция, чтобы обеспечить качество.



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