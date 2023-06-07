Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета в РФ

Фото: kremlin.ru

России следует максимально использовать открывающиеся возможности, а также сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Об этом Владимир Путин заявил в обращении к участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", – передает текст обращения сайт Кремля.

Путин также назвал девиз предстоящего форума – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений" – крайне своевременным.

Вместе с этим он подчеркнул, что в списке приоритетов также есть стимулирование рынка труда. В рамках этой темы следует обеспечить партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства" и модернизации предприятий, подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Представитель Кремля подчеркнул, что выступление президента является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических направлений страны.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года. Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков рассказал, что это событие является одним из самых важных в мире.

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