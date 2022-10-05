Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года, сообщает Фонд Росконгресс со ссылкой на советника главы РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

По его словам, данное событие является одним из самых масштабных и важных в мире. Кроме того, советник главы РФ подчеркнул, что будущее устойчивого развития мировой экономики в настоящее время особенно актуально – в период растущего социального неравенства, а также нестабильных торговых и политических отношений.

"ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире", – заключил Кобяков.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел в 2022 году с 15 по 18 июня. В мероприятии приняли участие более 14 000 человек из 130 государств.

На ПМЭФ Владимир Путин высказался по многим актуальным вопросам. В своей речи президент обратил внимание на то, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран.

Он отметил, что на этом фоне инфляция в некоторых государствах ЕС уже превысила 20%, хотя они никаких спецопераций не проводят. По его мнению, развивающийся на Западе кризис приведет к долгосрочному снижению конкурентоспособности иностранных компаний, а также падению темпов роста европейских экономик.

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