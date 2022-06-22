Правительством Москвы заключено 24 соглашения во время ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило 24 меморандума и соглашения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"В этом году в рамках форума столица подписала 24 соглашения и меморандума, их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей. Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах – промышленности, строительства, туризма, культуры, научно-просветительской деятельности", – сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Отмечается, что 22 соглашения были подписаны на стенде столичного правительства. Мэр Москвы лично подписал треть всех документов, в числе которых соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского и Алтайского края, "ВК" и Национальной системой платежных карт.
Кроме того, московские власти подписали соглашение о сотрудничестве с комбинатом инновационных технологий "МонАрх" в сфере развития домостроительной отрасли и с "СЗ ФСК Север" – о развитии промышленного потенциала столицы.
Как отметили в пресс-службе, свыше 10 тысяч человек побывали на стенде московского правительства. В период проведения форума там состоялось 10 мероприятий.
На стенде были представлены реализуемые городом на данный момент проекты. Например, проект комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы", который продемонстрировал посетителям процесс преобразования заброшенных и неэффективно используемых участков Москвы. Отмечается, что семь договоров о реорганизации участков бывших промзон заключено между столицей и инвесторами. Порядка двух тысяч гектаров будут преобразованы по данному проекту, а общий объем инвестиций достигнет 7 триллионов рублей. Также на стенде прошло посвященное "Индустриальным кварталам" роуд-шоу, в ходе которого инвесторы увидели три участка бывших промзон – Автомоторная, Теплый стан и Южное Бутово, подлежащих реорганизации.
Правительство столицы также представило сервис по подбору мер поддержки для бизнеса регионам.
Кроме того, в рамках ПМЭФ был презентован новый раздел "Портала поставщиков" под названием "Площадки товарной кооперации". Как отметили в комплексе экономической политики, через данный сервис у потребителей будет возможность покупать напрямую у производителей российские товары и продукцию из дружественных стран.
На форуме также был запущен Центр поддержки промышленности, с помощью которого производственные предприятия Москвы могут задать и решить любые вопросы.
Представители комплекса участвовали в 17 мероприятиях, проведенных в рамках ПМЭФ, среди которых 3 встречи с бизнесом и 5 сессий.
Ранее сообщалось, что столичные власти и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предусматривает сотрудничество Москвы и АСИ в разработке региональных и межрегиональных туристических маршрутов, промышленных экскурсий и экспертизы уже действующих туров. В рамках совместной работы запланирована организация регулярных экскурсий на столичные промышленные предприятия и объекты городской инфраструктуры – профильные музеи, ТЭЦ, гастрокварталы, арт-кластеры и в другие места.
На ПМЭФ заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей – организаторы
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