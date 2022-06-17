Москва и АФК "Система" будут сотрудничать в сфере венчурного финансирования

16:12
Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
Московские власти подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инновационного и венчурного финансирования с компанией АФК "Система". Соответствующий документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В рамках соглашения стороны планируют развивать российский венчурный рынок путем построения развитой инфраструктуры поддержки инновационных компаний, фондов, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и экспертов, а также принять участие в совместном фонде в форме инвестиционного товарищества; осуществлять инвестиции в быстрорастущие компании с целью масштабирования бизнеса и укрепления его позиций; инвестировать в компании с высоким потенциалом роста от ранних стадий их становления до масштабирования: посевные инвестиции, раунд А и В", – говорится в документе.
Уточняется, что правительство города будет участвовать в венчурном фонде АФК "Система", для этого выделен 1 миллиард рублей.
"Московский инновационный кластер" будет представлять интересы столицы, рассматривая возможность инвестирования в инновационные проекты.
Ранее сообщалось, что столичные власти и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предусматривает сотрудничество Москвы и АСИ в разработке региональных и межрегиональных туристических маршрутов, промышленных экскурсий и экспертизы уже действующих туров. В рамках совместной работы запланирована организация регулярных экскурсий на столичные промышленные предприятия и объекты городской инфраструктуры – профильные музеи, ТЭЦ, гастрокварталы, арт-кластеры и в другие места.
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