Власти Москвы и АСИ договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Столичные власти и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает сотрудничество Москвы и АСИ в разработке региональных и межрегиональных туристических маршрутов, промышленных экскурсий и экспертизы уже действующих туров. В рамках совместной работы запланирована организация регулярных экскурсий на столичные промышленные предприятия и объекты городской инфраструктуры – профильные музеи, ТЭЦ, гастрокварталы, арт-кластеры и в другие места.

Кроме того, в программу развития промышленного туризма войдут и проекты, реализацией которых правительство Москвы занимается в течение последних лет. В частности, речь идет о проекте "Открой#Моспром". За три года его аудитория превысила 10 миллионов человек, которые посетили порядка 800 экскурсий, более 50 онлайн-мероприятий, свыше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Также в программу будет включена акция "День без турникетов".

Ранее Москва получила награду в номинации "ПРОМновации" по итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Награды также получили столичные кондитерская фабрика, часовой завод, производство чипов, а также комплекс "Технополис "Москва".

