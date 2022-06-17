Строительство тоннеля под Киевским шоссе завершено на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тоннель под Киевским шоссе на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 75%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннель возводят на участке от Боровского до Киевского шоссе. На объекте уже построили монолитные конструкции тоннеля. В настоящее время начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке.

Проект позволит улучшить ситуацию с транспортом в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяженностью более девяти километров.

"В их числе – эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловской и в районе горнолыжного склона "Ново-Переделкино", – сказал Загрутдинов.

Ранее Бочкарев рассказал, что территорию около трех строящихся станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро благоустроят. По его словам, в рамках работ специалисты уложат асфальт, выполнят гранитное мощение пешеходной зоны, разобьют цветники и газоны. Территорию возле каждой станции благоустроят по индивидуальному проекту, отметил Бочкарев.

