Строительство тоннеля под Киевским шоссе завершено на 75%

11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Тоннель под Киевским шоссе на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 75%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннель возводят на участке от Боровского до Киевского шоссе. На объекте уже построили монолитные конструкции тоннеля. В настоящее время начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке.
Проект позволит улучшить ситуацию с транспортом в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяженностью более девяти километров.
"В их числе – эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловской и в районе горнолыжного склона "Ново-Переделкино", – сказал Загрутдинов.
Ранее Бочкарев рассказал, что территорию около трех строящихся станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро благоустроят. По его словам, в рамках работ специалисты уложат асфальт, выполнят гранитное мощение пешеходной зоны, разобьют цветники и газоны. Территорию возле каждой станции благоустроят по индивидуальному проекту, отметил Бочкарев.
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