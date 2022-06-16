Жилые дома Москвы будут строить в 20 раз быстрее – Ефимов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве жилые дома смогут возводить в 20 раз быстрее. На ПМЭФ столичным кабмином и "Комбинатом Инновационных технологий – МонАрх" было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития домостроительной отрасли, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках крупного инвестиционного проекта инвестор начал работу над роботизированным производством по созданию модульного жилья, которое займет участок площадью 160 тысяч квадратных метров.

"Благодаря уникальной технологии и поставке на строительные площадки готовых квартир срок возведения домов уменьшится в 20 раз. Реализация проекта даст городу около 2,5 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный объем налоговых отчислений в бюджет Москвы составит более 500 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

На сегодняшний день возведение пилотного объекта закончено на 98%. Открыть комбинат собираются летом 2022 года. Запустить полноценный завод смогут к 2024 году. При этом на таких заводах получится создавать модули площадью до 100 квадратных метров с отделкой, светом и водой.

Одним из основных плюсов модулей является создание стен из минваты толщиной 180 миллиметров, что на 80 миллиметров больше, чем в панельных объектах. Это делает легче саму конструкцию, улучшает шумоизоляцию и сохраняет тепло.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что новая схема возведения домов позволит снизить себестоимость работ практически на 20%, что сократит цены уже готовых квартир. Ожидается, что комбинат каждый год сможет выпускать 450 тысяч квадратных метров жилья и других объектов.

По словам гендиректора ГК "МонАрх" Сергея Амбарцумяна, все необходимые материалы для строительства модулей доставляются на комбинат. На производстве будет применяться техника из Германии и Италии.

"Аналогичное, например, поставляется на предприятия Евросоюза и в азиатские страны – Китай, Сингапур и другие. Очистное оборудование, которое будет работать на заводе, успешно эксплуатируется в том числе в Германии. Современные замкнутые системы фильтрации позволяют очищать воздух, обеспечивая нулевую потерю цемента", – пояснил Амбарцумян.

Ранее в России началось строительство домов из CLT-панелей. Отмечалось, что данный материал отличается высокой экологичностью и огнестойкостью. Оконные и дверные проемы в панелях вырезают на производстве, соединяются они при помощи металлических крепежей, благодаря этому удается сокращать срок строительства жилья.

