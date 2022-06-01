В РФ началось строительство домов из CLT панелей

В России началось строительство домов из CLT-панелей. По данным специалистов, этот материал отличается высокой экологичностью и огнестойкостью.

Оконные и дверные проемы в панелях вырезают на производстве, а соединяются они при помощи металлических крепежей. Все это позволяет сократить срок строительства домов.

В среднем на монтаж одного этажа уходит всего семь дней. Долговечность зданий из этого материала составляет более 100 лет. Новая технология позволит эффективно решать задачи строительства жилья и социальных объектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.