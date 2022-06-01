США опасаются, что конфискации активов ЦБ РФ подорвет статус Вашингтона – СМИ

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Вашингтон обеспокоен тем, что возможная конфискация замороженных активов ЦБ РФ подорвет в глазах других стран статус США как надежного инвестиционного партнера. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, высокопоставленные должностные лица в администрации президента США предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным.

По мнению авторов материала, часть чиновников полагают, что конфискация российских активов может подтолкнуть банки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Ранее страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран. Он напомнил, что палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Киеву замороженных активов российских компаний и граждан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

