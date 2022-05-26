Путин высказался по поводу воровства чужих активов

Фото: kremlin.ru

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто этим занимается, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По его словам, нарушение норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит.

"Если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает", – сказал российский лидер.

Страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

Накануне DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что с начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Евросоюз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму около 10 миллиардов евро. Отмечалось, что к началу апреля эта сумма была существенно ниже – 6,7 миллиарда евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

