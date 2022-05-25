ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму 10 млрд евро – СМИ

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С начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз заморозил активы бизнесменов из России на общую сумму около 10 миллиардов евро. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что к началу апреля эта сумма была существенно ниже – 6,7 миллиарда евро.

25 мая Еврокомиссия вынесет на рассмотрение законопроект, допускающий конфискацию замороженных активов российских предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассмотрит возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые подпали под санкции, для финансирования восстановления Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.