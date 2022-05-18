ЕС может направить подпавшие под санкции активы на восстановление Украины – СМИ

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Евросоюз рассмотрит возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые подпали под санкции, для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что Европейская комиссия предложит пакет финансовой помощи Украине, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в размере 15 миллиардов долларов в течение трех месяцев. По словам источников агентства, также ЕС предложит Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования срочных расходов.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран. Он напомнил, что палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Киеву замороженных активов российских компаний и граждан.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Экономист рассказал о ситуации с российской валютой
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