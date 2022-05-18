В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

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Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ. Об этом она сообщила в интервью газете Financial Times.

"Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы", – сказала Гопинат.

Она добавила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу Борреля о передаче российских активов. Также Сергей Лавров указал на то, что Евросоюз в вопросах внешней политики опирается только на линию Вашингтона. Он предположил, что должность главного дипломата в объединении могли бы даже ликвидировать из-за солидарности с навязанными США подходами.

