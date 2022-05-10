Лавров назвал воровством инициативу Борреля о передаче российских активов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров раскритиковал и действия Запада по заморозке денег Центрального банка Афганистана, на которые ссылался Боррель. Глава МИД РФ не согласился с тем, что средства страны хотят потратить не на нужды граждан, пострадавших от стран НАТО, а на другие цели.

Также Сергей Лавров указал на то, что Евросоюз в вопросах внешней политики опирается только на линию Вашингтона. Он предположил, что должность главного дипломата в объединении могли бы даже ликвидировать из-за солидарности с навязанными США подходами.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам объединения изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине для восстановления страны.