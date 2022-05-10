Представитель ЕК заявил о поиске решений по вопросу эмбарго на нефть РФ

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны работают над поиском решений по вопросу введения эмбарго на российскую нефть.

"Мы всегда признавали существование специфических ситуаций в ряде стран и их законных опасений (относительно введения эмбарго. – Прим. ред.) Мы работаем над поиском приемлемого решения по всем связанным вопросам", – цитирует Мамера РИА Новости.

В минувший понедельник, 9 мая, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Венгрию. По словам Мамера, визит был посвящен обсуждению вопроса введения эмбарго на нефть из России на политическом и техническом уровнях и не предполагал принятия конкретных решений.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено в течение девяти месяцев. По его словам, такое решение окажет воздействие на европейскую экономику, но больше повлияет на Россию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ войдут причастные к дезинформации лица.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

