Боррель рассказал о шестом пакете санкций ЕС против России

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.

Глава дипломатии Союза подчеркнул, что новый пакет представят Совету ЕС для утверждения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России. Федеральным и региональным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также компаниям и гражданам РФ запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, попавшими под действие соответствующих мер.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

