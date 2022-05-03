Боррель рассказал о шестом пакете санкций ЕС против России

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.
Глава дипломатии Союза подчеркнул, что новый пакет представят Совету ЕС для утверждения.
Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России. Федеральным и региональным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также компаниям и гражданам РФ запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, попавшими под действие соответствующих мер.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕК обсудит шестой пакет санкций Евросоюза
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