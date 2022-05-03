Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции

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Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, федеральным и региональным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также компаниям и гражданам РФ запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, попавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.

Кроме того, вводится запрет на вывоз из России продукции, которая поставляется оказавшимся под санкциями РФ физическим и юридическими лицами. Российскому правительству между тем поручено в течение ближайших 10 дней представить список лиц, в отношении которых будут применены соответствующие меры, а также уточнить критерии сделок, которые будут запрещены к совершению.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад снимет санкции с России только при соответствующем согласии Украины. Он подчеркнул, что западные страны стремятся к немедленному прекращению боевых и выводу российских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

