Отказ ЕС от российской нефти несет большие риски для стран Европы – СМИ

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Планы Евросоюза отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы, сообщает газета Handelsblatt.

По мнению автора материала Клауса Стратманна, в этом случает восточной Германии грозят перебои снабжения и рост цен.

"Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны", – пишет Стратманн.

Он отмечает, что у немецких властей не так много альтернативных источников энергоресурсов, а существующие предложения не предоставляют такого же качества нефти. По словам журналиста, в вопросах нефти и газа трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что объявленный Германией курс на отказ от российского газа в период 2022–2023 годов выглядит утопическим.

Накануне немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ученых из Юлихского исследовательского центра сообщило, что ради отказа от российского газа Евросоюзу придется остановить промышленность.

Так, по данным экспертов, чтобы заполнить европейские хранилища на 63% к 1 августа, то все металлургические, цементные и химические заводы в ЕС должны быть отключены прямо сейчас и до июля. Газовым станциям придется приостановить работу практически на весь июль.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.

При этом официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Варшава продолжает закупки российского газа реверсом из Германии после приостановки прямых поставок. Объем, по его данным, составляет порядка 30 миллионов кубических метров в сутки.