В "Газпроме" заявили, что Польша продолжает закупать российский газ реверсом из Германии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Польша продолжает закупки российского газа реверсом из Германии после приостановки прямых поставок, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ, но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу Ямал – Европа", – сообщил он.
По словам Куприянова, объем реверса составляет порядка 30 миллионов кубических метров в сутки.
Ранее компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
"Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.
"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что требование платить за газ в рублях нельзя назвать шантажом. По его словам, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, остается приверженной своим обязательствам по контрактам.
Венгрия согласилась платить рублями за российские газ и нефть
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