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Экономика

15:07

Десять стран ЕС потребовали разъяснить требования РФ платить за газ в рублях – СМИ

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители десяти государств ЕС потребовали от Европейской комиссии перекрыть европейцам обходные пути для оплаты российского газа в рублях, сообщает Bloomberg.

Среди данных государств – Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия. Уточняется, что Еврокомиссия при этом согласилась доработать требования.

"Ряд стран, которые подняли этот вопрос, хотят, чтобы комиссия разъяснила, что у покупателей нет никаких обходных путей, чтобы согласиться с требованиями Кремля", – отмечается в сообщении.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позднее стало известно, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком. "Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.

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