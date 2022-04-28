Венгрия согласилась платить рублями за российские газ и нефть

Венгрия подтвердила, что будет платить рублями за российские газ и нефть. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью западным журналистам.

По его словам, Венгрия готова использовать российскую схему, поскольку в стране 85% газа и 65% нефти поступает из России. Оплачивать газ рублями согласились уже 10 стран. Но некоторые по-прежнему против. По мнению экспертов, на эту позицию влияет и потепление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.