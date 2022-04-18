Врач рассказала, кому нельзя пить вино

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Врач Линн Постон рассказала, что пить вино не рекомендуется людям, страдающим от диабета. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии", – пояснила специалист.

Также, по ее словам, употреблять вино нельзя пациентам, принимающим седативные и обезболивающие препараты, а также дисульфирам для лечения алкогольной зависимости. Постон уточнила, что это может привести к головным болям, тошноте и изменению сокращений сердца.

Кроме того, употребление вина может привести астматиков к сердечному приступу из-за реакции на сульфиты.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил, что горячие алкогольные напитки несут значительные риски, поскольку высокая температура ускоряет процесс опьянения и может вызвать ожоги.