Врачи рассказали о способности алкоголя провоцировать развитие онкологии

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Британские медики из организации Cancer Research UK предупреждают, что регулярное и обильное употребление алкоголя способствует развитию онкологии. Об этом сообщает News.ru.
По словам специалистов, злоупотребление этиловым спиртом влечет развитие рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы.
"Все дело в том, что алкоголь повреждает клетки в организме. Тело пытается переработать и вывести этанол, превращая его в химическое вещество – ацетальдегид. Именно оно и способно повредить клетки, мешая им восстановиться", – пояснили они.
Кроме того, спиртосодержащие напитки негативно влияют на выработку гормонов, главным образом эстрогена и инсулина. Это способствует более интенсивному делению клеток, что повышает риск развития онкологии.
Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова объяснила, как здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития рака. По ее словам, к большому спектру заболеваний приводят курение и злоупотребление алкоголем. Кроме того, в диете стоит отказаться от продуктов, прошедших глубокую обработку.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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